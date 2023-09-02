Онкобольная Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время появилась на публике

Российская актриса Анастасия Заворотнюк пришла на день рождения своей 80-летней матери, несмотря на тяжелую болезнь.

В конце августа мать звезды сериала «Моя прекрасная няня» праздновала юбилей. На мероприятии собрались многие родственники и среди присутствующих была замечена даже Анастасия Заворотнюк, пишет Popcake. После дня рождения родительницы знаменитости дочь актрисы опубликовала ролик с торжества в соцсетях, однако самой Заворотнюк на нем не было. СМИ не исключают, что всем чренам семьи было запрещено снимать и публиковать звезду в во время болезни.

Напомним, о тяжелом недуге Заворотнюк узнала три года назад. Артистка продолжает бороться с раком головного мозга и не выходит в свет. Очень редко в Сети о состоянии говорит ее дочь Анна, однако точной информации о состоянии звезды нет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Проклову.