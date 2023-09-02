МЧС сообщило о смерти петербуржца при пожаре в Адмиралтейском районе

МЧС сообщило о смерти петербуржца при пожаре в Адмиралтейском районе
Фото: Baltphoto

Спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Известно об одном погибшем.

Днем, 2 сентября, в двухкомнатной квартире Адмиралтейского района начался пожар. Спасатели сразу прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания. По информации пресс-службы МЧС России по Петербургу и Ленинградской области, в одной из комнат загорелась мебель, после чего огонь распространился на всю жилплощадь.

Спустя 42 минуты после начала пожара возгорание было ликвидировано, однако один человек к тому времени уже погиб. Еще один пострадавший был экстренно госпитализирован, но о его состоянии нет информации.

Напомним, ранее крупный пожар начался в Колпинском районе Петербурга на территории хладокомбината в Металлострое. Огонь прибыли тушить 80 человек и 21 единица спецтехники.

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