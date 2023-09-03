Французского туриста задержали за кражу 41 килограмма гальки с пляжа Сардинии

Таможня острова Сардиния задержала туриста из Франции, который пытался украсть 41 килограмм гальки с местного пляжа во время отдыха.

Правоохранительные органы Италии рассказали, что злоумышленник хотел провести камни в багажнике автомобиля и купил билет на паром из Порто-Торрес до Ниццы, однако в порту его начали проверять сотрудники таможенной службы. На кадрах, опубликованных изданием La Reppublica, видно, как француз пытался увести 41 килограмм гальки, причем размер некоторых камней сравним с мячом для регби.

Стоит отметить, что с 2017 года на Сардинии установили закон, запрещающий воровство песка, гальки, ракушек и других пляжных «сувениров». Поэтому житель Франции был арестован и должен будет заплатить штраф от 500 до 3 тысяч евро.

Ранее в Великобритании выдра украла карпов из отеля на 126 тысяч долларов.