Сын Градского высказался о четвертой жене отца и пропаже миллионов рублей наследства

Старший сын покойного композитора Александра Градского Даниил осудил четвертую жену отца Марину Коташенко за безразличие к судьбе умирающего отца и не поверил в ее историю с пропажей ста миллионов рублей.

Больше полутора лет прошло с момента смерти именитого музыканта и композитора, однако борьба за его наследство даже не думает прекращаться. На данный момент на имущество Градского-старшего претендуют третья и четвертая жены знаменитости, а также его сестра и дети. Изначально в игру вступили только четверо официальных наследников артиста и его вдова – Коташенко, однако позже к действию присоединились новые лица.

В наследство Градского входит не только недвижимость, но и деньги, а также ценные вещи и творчество, на которое, частично, претендует третья супруга наставника шоу «Голос» — Ольга Градская. Борьба за наследие композитора продолжается, и стороны регулярно высказываются в адрес друг друга и не только в суде. Так, старший сын Градского Даниил в интервью журналистам передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ заявил, что Коташенко не навещала его умирающего отца в течении трех месяцев, пока композитор был почти прикован к постели.

«За все три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз», — заявил мужчина.

Он также отметил, что с сомнением относится к истории с двумя ограблениями молодой вдовы. Первый раз, по словам Градского-младшего, у четвертой жены его отца украли 100 миллионов рублей, которые она хранила под кроватью. При этом, как рассказал наследник, ограбление произошло за день до начала описи имущества композитора. Более того, недавно стало известно о новом ограблении подмосковного особняка, принадлежащего музыканту. Воры забрались в дом и украли антикварную мебель, а также портрет мамы артиста.

Сейчас, по словам Даниила Градского, Коташенко судится с ним и его матерью, поскольку хочет забрать все наследство, а не только половину. Сам мужчина утверждает, что 90% всего, что есть у Градского – принадлежит его маме. Стоит отметить, что по подсчетам СМИ, за годы работы композитор стал обладателем двух особняков, трех квартир в центре Москвы, девятью загородных участков, а также автомобилей, стоимость которых оценивается в миллиард рублей.

Ранее домработница Александра Градского рассказала, что знаменитый композитор платил ей только 50 тысяч рублей.