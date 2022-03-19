«Прижимистый и экономный»: сколько Александр Градский платил своей домработнице

&#171;Прижимистый и экономный&#187;: сколько Александр Градский платил своей домработнице
Женщине не оплачивали отпуск. Фото: Pexels

Уйти в отпуск домработница композитора Александра Градского могла только лишь за свой счет.

Домработница легендарного музыканта Александра Градского в разговоре с «Аргументами и Фактами» вспомнила, что знаменитость платил ей 50 тысяч рублей ежемесячно.

Премий женщина за 15 лет работы так и не дождалась. Кроме того, отдохнуть от работы она могла только за свой счет.

Домбработница охарактеризовала мужчину как «требовательного» и «немного прижимистого» человека.

«Только в прошлом году я брала две недели, но при этом выходила на работу. Конечно, Александр Борисович предлагал мне отдохнуть, но за свой счет. Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать», — вспоминает женщина.

Свои обязанности домоуправительница выполняла каждый день по будням с 9:00 до 17:00, а по субботам и воскресеньям отдыхала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе домработница ограбила дом бизнесмена на 8 млн рублей.

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