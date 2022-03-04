Во Всеволожском районе домработница ограбила дом бизнесмена на 8 млн рублей

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Фото: pixabay

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Фото: pixabay

Во Всеволожском районе произошла крупная кража.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 марта в полицию обратился генеральный директор крупной компании, проживающий в дереве Сярьги. По его словам, домработница украла из дома деньги и драгоценности на сумму более 8 млн рублей.

По подозрению задержана женщина 1989 года рождения. В доме ведется видеонаблюдение, просмотрено, решается вопрос об изъятии записи.

Возбуждено уголовное дело.

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