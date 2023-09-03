Аренда жилья в Петербурге за август выросла на 2,8%

В 2023 году пиковый сезон спроса на аренду квартир в Санкт-Петербурге начался раньше, а стоимость жилья в найм увеличилась.

В предыдущие годы пик спроса на аренду квартир приходился на середину августа, однако в 2023 году потенциальные квартиросъемщики начали искать жилье уже в июле. Так, по информации «Известий», к сентябрю количество предложений об аренде снизилось на 25-30%. При этом количество сдающих квартиру в аренду также сокращается, а цены продолжают расти.

Так, за август стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 2,8%, а «двушку» стало дороже снимать на 2,3%. Аналитики отметили, что ситуация осложняется ростом ипотеки на готовое жилье, из-за которой петербуржцы предпочитают отложить вопрос о покупке квартиры и снимают ее на дефицитном рынке.

Ранее стало известно, что больше половины «новостроек» в Петербурге остаются нераспроданными.