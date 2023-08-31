Более половины квартир в петербургских новостройках не распроданы

Более половины квартир в новостройках Петербурга остаются нераспроданными. Специалисты говорят, что это обычное явление.

Петербург попал в топ крупных российских городов с большой долей нераспроданных квартир в новостройках: порядка 60% фонда остаются без владельцев. С годами ситуация начала усугубляться.

По данным «Делового Петербурга», эксперты считают, что ситуация стандартна для рынка строящегося жилья. В августе 2021 года объем проданной недвижимости составлял 53%, а непроданной – 47%. На данный момент в Северной столице не распродали 55% жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на новостройки бизнес-класса уменьшился в Петербурге на 55%. За первые полгода работы застройщики из Петербурга смогли вывести на рынок 63 тысяч квадратных метров жилья, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.