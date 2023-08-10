Спрос на новостройки бизнес-класса уменьшился в Петербурге на 55%

За первые шесть месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге сократилось количество жилья в новостройках бизнес-класса.

За первые полгода работы застройщики из Петербурга смогли вывести на рынок 63 тысяч квадратных метров жилья, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в январе-июне 2023 года было продано всего 830 квартир, общая площадь которых составила 59 тысяч квадратных метров – на 55% меньше числа лотов, проданных в 2022 году, пишет «РБК Санкт-Петербург» со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости NF Group.

Аналитики считают, что ситуация возникла из-за того, что все желающие приобрести жилье бизнес-класса уже сделали это в конце 2022 года, опасаясь окончания программы льготной ипотеки. Мешает реализации и рост ипотечной ставки наравне с увеличением первоначального взноса.

Ранее спрос на новые квартиры в Петербурге увеличился и достиг докризисного уровня.