Стало известно, сколько в среднем петербуржцы платят за ЖКУ

Оказалось, что жители Петербурга платят за «коммуналку» в среднем 6 165 рублей. Город занял 12-е место среди российских регионов.

Петербург занял 12-е место среди регионов России по доле расходов на коммунальные услуги в составе всех потребительских трат населения. В среднем, жители Северной столицы отдают за ЖКУ 6 165 рублей.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на аналитиков, по итогам 2022 года расходы семей в РФ увеличились на 12,5%. При это траты на оплату ЖКУ немного уменьшились. Согласно подсчетам, в среднем семья из города на Неве тратит на оплату «коммуналки» 8,5% своих доходов. Сравнительно с прошлым, годом, наблюдается снижение в 1,2%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что еще два района Петербурга переведут на единую квитанцию ЖКУ. На новую систему переводят горожан из многоквартирных домов этих участков города.