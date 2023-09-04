В Москве водитель каршеринга столкнулся с автобусом и скрылся с места ДТП

В Москве водитель каршеринга столкнулся с автобусом и скрылся с места ДТП
Фото: pxhere

В Москве каршеринг протаранил автобус. Водитель решил скрыться с места аварии.

На Широкой улице в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: столкнулся каршеринговый автомобиль и автобус. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что каршеринг пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Автомобилист с места ДТП скрылся. Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Комендантском столкнулись каршеринг и такси. Утром субботы, 19 августа, на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и каршеринга. Обстоятельства выясняются.

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