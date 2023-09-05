Охлобыстин рассказал о плохом состоянии Ефремова в колонии

Михаил Ефремов уже два года отбывает наказание за смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Периодически в публичном поле появляются новости о жизни актера в колонии. Свежими известиями поделился Иван Охлобыстин.

В интервью ТАСС он заявил, что недавно ездил к Ефремову. По его словам, у него все нормально, заслуженный артист поправил здоровье. Есть только один момент.

«Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», – сказал Охлобыстин.

Актер также рассказал, что его с Ефремовым больше объединяет семейная жизнь, нежели рабочие отношения. При этом совместные творческие проекты у них тоже были. Еще перед ДТП Михаил собирался ставить пьесу «Пар», которую Охлобыстин написал по его просьбе. На суде у него в руках была синяя папка с акафистом Николаю Угоднику и той самой пьесой.

Ефремов – человек очень совестливый, произошедшее «истерзало» его. Работа над постановкой помогает ему отвлечься от всего этого, подчеркнул Охлобыстин.

Отвечая на вопрос о дальнейшей карьере артиста, он выразил надежду на его возвращение на сцену. Кроме того, по мнению Охлобыстина, Ефремов сейчас нужен в своем родном театре «Современник» в качестве режиссера.