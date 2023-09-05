Красногвардейский райсуд вынес приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве с недвижимостью

Красногвардейский районный суд вынес приговор петербургскому полицейскому, превышавшему свои полномочия. Было зафиксировано несколько эпизодов нарушения закона.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому, которого признали виновным по трем служебным преступлениям по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий». Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным суда, в 2018 году участковый обнаружил тело мужчины в одной из квартир. Покойный не успел составить завещание. Вопреки закону, полицейский рассказал об этом брату, тот в свою очередь передал информацию дальше. Из-за мошеннических действий квартира досталась не городу, а третьим лицам. Ущерб городскому бюджету оценивается в почти в 3,8 млн рублей.

В 2020 году полицейский также посетил квартиру, в которой умерла пожилая петербурженка и похитил из нее советские воинские ордена. В третий раз правоохранитель нарушил закон, когда хотел искусственно улучшить показатели раскрываемости и отказал в возбуждении уголовного дела по факту кражи мобильного телефона.

Подсудимый признался в содеянном. Красногвардейский районный суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года запретили заниматься государственной службой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд отправил в следственный изолятор вице-президента Федерации водного поло Петербурга. Следователи предполагают, что Балай мог хранить на территории Ленинградской области больше шести килограмм запрещенных веществ.