Качает не воду, а гигабайты: пять неожиданных мест для установки базовых станций билайна

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Мобильная связь необходима всегда и везде, а для этого где-то неподалёку от абонента должна быть базовая станция. Однако земля, на которой необходимо разместить оборудование, принадлежит разным собственникам. Например, при строительстве жилых районов часто не учитывают необходимость построить «вышку» связи для покрытия сетью новых домов. Найти подходящее место, договориться с собственником земли, установить и настроить базовую станцию – задача оператора сотовой связи. Возможности для размещения оборудования могут быть разными, при этом качество покрытия должно оставаться одинаково высоким. Поэтому технические специалисты билайна придумывают нестандартные решения и используют необычные объекты для установки базовых станций.

Водонапорная башня, качающая не воду, а гигабайты

Благодаря этой базовой станции, 4G (Джи) доступен отдыхающим на первом российском курорте «Марциальные воды» в Карелии, и фотографии из отпуска улетают в соцсети за секунды. Курорт основал Петр I в 1719 году на месте обнаруженных на болоте Равдосуо железистых минеральных источников. Здесь специалисты оператора столкнулись с задачей обеспечить сигналом сотовой связи все базы отдыха в округе, сохранив исторический ансамбль. Для этого оборудование должно находиться на возвышенности. Поэтому базовую станцию решили установить на самом высоком сооружении – водонапорной башне, которая уже не функционирует. Антенны расположили на трубостойках рядом с большим баком для воды, сохранив в целости оборудование самой башни.

Плавучие пристани, обеспечивающие связью туристов

Перед техническими специалистами из Санкт-Петербурга стояла задача увеличить ёмкость сети во время летнего наплыва туристов. Гостей особенно привлекает центральная часть города, где много памятников архитектуры. Поскольку в центре Санкт-Петербурга плотная застройка, базовые станции решили установить прямо на воде – небольшие «вышки» специальной конструкции смонтировали на пристанях у Дворцовой и Английской набережных. Также эти базовые станции улучшают качество связи во время крупных мероприятий, например, Алых парусов.

Сигнал с противоположного берега в городе-музее

Плёс Ивановской области славится своими пейзажами, свежим воздухом и архитектурой. Этот город является музеем-заповедником, поэтому строить базовые станции разрешено далеко не везде. Из-за холмистого ландшафта «вышка» с окраины города не может обеспечить качественным 4G центральную часть, поэтому сотрудники оператора решили посмотреть на ситуацию с другой стороны, а точнее – с другого берега. «Вышку» установили на противоположном берегу Волги, в деревне Серково Костромской области, откуда Плёс виден как на ладони. Таким образом, мобильным интернетом 4G и голосовой связью обеспечены не только туристы и жители Плёса, но и пассажиры проплывающих по реке суден.

Пожарная вышка для интернета и связи с родными

Мобильный интернет «ловит» даже в глухом лесу в республике Марий-Эл. Там находится посёлок Черное Озеро, где живут меньше 200 человек. Чтобы сеть покрыла как можно большую территорию, базовую станцию необходимо было расположить над лесом, так как деревья создают помехи для радиоволн. Единственным подходящим объектом в окрестностях оказалась пожарная смотровая вышка. Ставить рядом еще и вышку связи было нельзя, и билайн установил оборудование на пожарной вышке так, что оно не мешает огнеборцам осматривать окрестные леса.

Эйфелева башня для красоты и для 4G

Эйфелевой башней может похвастаться не только Париж. В Новосибирске тоже есть такая достопримечательность. И теперь она — не просто для красоты, но и для пользы. Специалисты билайна договорились с собственником конструкции и разместили антенны базовой станции на самом верху башни. Саму базовую станцию расположили рядом с достопримечательностью. Таким образом получилось охватить всю территорию соседнего рынка и дать продавцам и многочисленным покупателям возможность быстро отправлять сообщения через LTE (ЛТЕ), звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости.

Для обеспечения широкого покрытия и качественной связи, особый подход нужен к каждой базовой станции оператора. Часто для обеспечения устойчивого сигнала от технических специалистов требуются не только отличное знание своих функционала и специализации, но ещё изобретательность и умение найти решение в нестандартной ситуации. Благодаря этому абоненты билайна могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом даже в труднодоступных и отдалённых местах. Ещё больше неожиданных мест, где размещены базовые станции билайна здесь beelinenow.ru.

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