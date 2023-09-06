Проект благоустройства парка на берегу Охты в Петербурге утвердили с учетом мнения горожан

В Санкт-Петербурге утвердили финальный проект Пейзажного парка, который был создан с учетом местных жителей.

Зеленую зону планируется разделить на несколько функциональных зон, которые будут включать пляжи, смотровые площадки, а также места для пикников. На берегу Охты начнут проводиться орнитологические экскурсии, а владельцы собак смогут выгулять своих питомцев в специально отведенном для этого месте. В спортивной зоне установят футбольные и волейбольные площадки. Планируется также организовать игровую зону и площадки для экстремальных видов спорта.

Благоустройство Пейзажного парка на востоке Петербурга завершиться в 2026 году, а его проект уже утвержден. В пресс-службе администрации Красногвардейского района также отметили, что план обустройства зеленой зоны обсуждался на общественных слушаньях с местными жителями, пишет ТАСС.

Ранее в ГАТИ сообщили о планах на благоустройство сада на шоссе Революции.