Петербуржцам объяснили, почему сбор грибов вблизи трасс может быть опасен для здоровья

Представители управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, как правильно собирать грибы и при этом не нанести вред своему здоровью.

Как и когда лучше всего собирать грибы

Любителям грибов из Петербурга рекомендовали, прежде всего, внимательно подойти к сборам. Так, для лучшего сохранения грибов нужно взять корзину. При походе в лес жителям Северной столицы также рекомендуют взять коробок спичек, нож, воду и заряженный телефон с навигационной системой. Собирать грибы лучше всего утром, когда они прогреты солнцем.

Ответственно стоит подойти и к одежде из-за опасности клещей. Специалисты рекомендуют надевать светлую одежду, которая закрывает все тело. Брюки также можно заправить в сапоги. Для большей безопасности стоит обработать одежду специальными средствами. Голову тоже стоит покрыть убором, спрятав при этом волосы.

Иногда грибы могут нанести вред здоровью человека

Собирать грибы вблизи автотрасс или промышленных предприятий нельзя, поскольку грибы впитывают в себя ртуть, свинец и другие тяжелые металлы, которые могут нанести вред здоровью человека при попадании в организм. В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга также посоветовали горожанам собирать только знакомые грибы и не пробовать на вкус те, которые кажутся незнакомыми. Выбирать следует только молодые и плотные грибы.

Готовка и хранение грибного улова

При подготовке грибов к употреблению необходимо помыть их, очистить от листьев и земли, а также замочить в подсоленной воде. Такая процедура поможет избавиться от жуков, которые часто обитают в свежих грибах. Консервировать урожай также нужно правильно и в соответствии с рецептом, иначе заготовка может стать источником ботулизма — опасного и смертельного заболевания.

При появлении первых симптомов: тошноты, рвоты, диареи или головокружения необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Хранить закатки нужно в холодильнике, или прохладном погребе.

Стоит также отметить, что 6 сентября состоится пресс-конференция, посвященная соблюдению мер безопасности в лесу. Спикерами станут начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко и старший поисковик поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге Анна Мишурнова.

Ранее эксперты рассказали, как собрать целую корзину белых грибов и правильно их приготовить.