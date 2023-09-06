Появилось видео возгорания школьного портфеля в гимназии № 642

В ГБОУ Гимназия № 642 Земля и Вселенная у одного из учеников взорвался пауэрбанк. Школьники пересылают родителям ролики с места происшествия.

Видео из гимназии на Васильевском острове, где у одного из школьников загорелся портфель, появилось в распоряжении Gazeta.SPb. На кадрах видно, как ученики вышли в коридор, где на полу лежит портфель. Все помещение оказалось задымлено.

Видеоролики с места происшествия школьники пересылают своим родителям. На данный момент неизвестно, кто является автором видео, но не вызывает сомнения факт, что кадры сняты именно в гимназии № 642.

Ранее стало известно об эвакуации учеников гимназии 642 эвакуировали учеников из-за возгорания портфеля.