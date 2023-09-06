В гимназии № 642 эвакуировали учеников из-за возгорания портфеля в школе

В гимназии № 642 эвакуировали учеников из-за возгорания портфеля в школе
Фото: Gazeta.SPb

Учеников гимназии № 642 на Васильевском острове эвакуировали из здания, где, по словам очевидцев, в портфеле школьника взорвался портативный внешний аккумулятор.

Инцидент произошел в ГБОУ Гимназия № 642 Земля и Вселенная на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По информации читателей Gazeta.SPb, во время занятий у одного из учеников в портфеле взорвался пауэрбанк. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как из портфеля повалил дым. На данный момент всех учащихся вывели на улицу.

Снаружи здания следов возгорания не видно, но в самой гимназии стоит едкий запах. Подробности происшествия выявят сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Ранее МЧС напомнило петербуржцам о правильной защите дома от пожара после нескольких случаев возгорания с погибшими.

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