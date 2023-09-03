МЧС напомнило петербуржцам о правильной защите дома от пожара

МЧС напомнило петербуржцам о правильной защите дома от пожара
Фото: Baltphoto

После нескольких случаев сильных пожаров в Санкт-Петербурге МЧС решило напомнить горожанам правила безопасности.

Важной вещью в защите от пожара являются извещатели, которые помогут защитить дом или квартиру от возгорания. В случае задымления датчик известит об этом владельца и человек может быстрее отреагировать. При этом установить пожарные извещатели можно самостоятельно, без участия специалиста.

Громкость устройства может достигать 85 децибел, чтобы наверняка привлечь внимание хозяев и даже разбудить и в случае необходимости, пишет пресс-служба МЧС России по Петербургу. Гаджеты также являются автономными и не требуют специальной прокладки кабелей по квартире, или покупки дополнительного оборудования.

Напомним, ранее в Петербурге нашли два обгоревших трупа пенсионеров после пожаров в Адмиралтейском и Выборгском районах.

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