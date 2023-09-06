Дорогая мебель и дешевый маркетинг: как продавцы вводят в заблуждение покупателей на «Авито»

Современные интернет-площадки для размещения объявлений давно перестали быть местом, где только простые люди продают друг другу свои старые вещи. Сегодня на таких сервисах работают множество производителей, используя их в качестве дополнительного источника трафика. Площадки предлагают различные методы продвижения товаров от выделения объявления цветом до увеличения размера карточки. Однако некоторые компании прибегают к избитым дешевым маркетинговым приемам, заключающимся в манипуляциях с ценой.

Читатель Gazeta.SPb рассказал о неудачной попытке покупки стола на «Авито» у одного из петербургских производителей. В объявлении было несколько фотографий разных столов (дизайн на выбор), цена – 25 700 рублей. Мужчина написал продавцу с вопросом о стоимости стола вместе с доставкой, на что получил предложение переговорить с дизайнером для обсуждения деталей и расчета цены.

«На фото есть стол. Стоимость Вы указали. Не понимаю, что рассчитывать», – написал покупатель менеджеру.

Тогда ему сказали, что столы изготавливаются под заказ по тарифу от 10 000 рублей за погонный метр. При этом длина некоторых столов на фотографиях, по словам читателя, достигает 6 метров. При таких расценках стоимость составит как минимум 60 000 рублей, но никак не 25 700 рублей, как написано в объявлении.

Редакция Gazeta.SPb провела мониторинг предложений о продаже мебели и связалась с несколькими компаниями. В большинстве случаев менеджеры подтверждали возможность покупки товара по указанной минимальной цене, но встречались и объявления, в которых заявленная стоимость не соответствовала действительности.

Так, на одной карточке были опубликованы фотографии длинного стола с восемью стульями, цена – 4 500 рублей. В категории товара указано «Обеденная группа», из чего покупатель делает вывод, что за эту сумму продается и стол, и восемь стульев. На самом деле это не так: менеджер сказал, что 4 500 рублей стоят только стулья, а за стол придется выложить еще 18 000 рублей.

Подобные манипуляции с ценой в объявлении со стороны производителя выглядят забавно в глазах покупателей, примерно представляющих реальную стоимость товара. Многие люди уже привыкли искать в подозрительно выгодных предложениях пункты «под звездочкой» и особые условия, поэтому на них плохо работают устаревшие маркетинговые приемы.

В то же время есть и те, кто вполне может поверить в удивительно низкую цену, преимущественно это люди старшего поколения. Если такой покупатель не разузнает все подробности и оформит заказ, он банально «попадет на деньги», получив товар, за который надо заплатить намного больше, чем он ожидал.

Более того, объявления с некорректными ценами искажают представление о средней стоимости товаров. Читательница Gazeta.SPb рассказала, что недавно она продала свой диван по слишком низкой цене, так как делала выводы о его возможной стоимости по предложениям от магазинов и производителей на «Авито». Зайдя впоследствии в офлайн-магазин, она осознала реальное положение дел.

«Когда я поехала по магазинам, я поняла, что таких цен нет в природе, даже у самых простых отечественных производителей», – посетовала читательница.

Gazeta.SPb обратилась в УФАС по Санкт-Петербургу с вопросом о контроле недобросовестной рекламы на таких интернет-площадках. В ведомстве пояснили, что сведения о товарах и услугах на таких сайтах предназначены для информирования пользователей о возможности и условиях их получения. Кроме того, они не направлены на формирование или поддержание интереса к конкретному юрлицу и его продукции.

Поэтому объявления в сети не являются рекламой, соответственно, закон «О рекламе» на них не распространяется.

«Таким образом, вопрос формирования и установления цены на сайтах объявлений не относится к полномочиям антимонопольного органа», – говорится в сообщении ФАС.

Создается впечатление, что «Авито» занимает доминирующую позицию среди подобных сервисов бесплатных объявлений, и ФАС, судя по всему, никак не контролирует деятельность компаний, которые пытаются с помощью площадки себя прорекламировать, вводя в заблуждение покупателей.

Остается лишь посоветовать пользователям критически относиться к подозрительно низким ценам и не поддаваться хоть и законному, но обману зрения. Лучше лишний раз связаться с менеджером и уточнить все детали.