Оперный певец Василий Горелло выступит в Петербурге в честь Дня памяти жертв блокады

Жителям Петербурга рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День памяти жертв блокады Ленинграда.

В среду, 8 сентября, в Петербурге пройдут выставки и театральные премьеры в честь Дня памяти жертв блокады. Одним из запланированных мероприятий станет концерт российского оперного певца Василия Горелло в Соляном переулке.

Кроме того, по словам председателя комитета по культуре Петербурга Федора Болтина, за последние два года городское правительство выделили значительные объемы финансирования на производство фильмов об обороне Ленинграда, а в 2023 году жители Северной столицы увидят семь кинокартин о блокаде.

В свою очередь начальник отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Игорь Фещенко отметил, что в Петербурге проживает больше 47 тысяч жителей блокадного Ленинграда, награжденные почетным знаком «Житель Блокадного Ленинграда».

«Всего осталось 1100 ветеранов, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда», – цитирует Фещенко телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, ранее пять жителей блокадного Ленинграда из Петербурга получили средства из федерального бюджета на покупку жилья.