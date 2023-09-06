Экономист Разуваев объяснил необходимость запрета микрофинансовых организаций

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, что поддерживает идею депутатов Государственной думы о запрете в России деятельности микрофинансовых организаций.

По словам эксперта, большинство криминальных историй с коллекторами связаны не с банками, а с микрофинансовыми организациями, которые выдают деньги под большие проценты и взыскивают огромные штрафы за неоплату.

Разуваев подчеркнул, что в России займы на небольшой срок должны остаться, но брать средства лучше в банках под обычные ставки.

«А вот микрофинансовая организация — это грабеж населения», — цитирует экономиста телеканал «360».

Он также отметил, что если деятельность микрофинансовых организаций запретят, то люди начнут брать «старые кредиты» в банках, но специалисты Центробанка России разработают новые инструкции.