На Адмиралтейской набережной начали устанавливать знаки запрета езды на самокатах

Власти Санкт-Петербурга ограничили езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Запрещающие знаки впервые появились на Адмиралтейской набережной.

В среду, 6 сентября, в Северной столице начали установку знаков, запрещающих езду на электросамокатах. Первые знаки появятся на Адмиралтейской набережной. Работы по их установке уже начались. По информации Telegram-канала «Начальник транспортного цеха», всего в районе набережной таких знаков будет 15 штук.

«Их действие будет распространяться на всю набережную — от Сенатской площади до Дворцового проезда», — уточнили авторы канала.

Контролировать правила на участке будут сотрудники ГИБДД. Всем нарушителям придется выплатить штраф в размере 500 рублей. Вскоре аналогичные знаки также появятся на Дворцовой набережной.

Напомним, ранее в Смольном ввели временный запрет на использование СМИ в центре Петербурга.