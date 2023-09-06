Рассылку повесток с увеличением срока службы опровергли в ЗВО

Рассылку повесток с увеличением срока службы опровергли в ЗВО
Фото: Baltphoto

В Западном военном округе (ЗВО) опровергли информацию о повестках, в которых якобы говорится об увеличении срока обязательной военной службы.

Ранее в СМИ Санкт-Петербурга появилась информация о рассылке писем из военкоматов, в которых сказано об увеличении срока обязательной службы. При этом в графе «от кого» значились адреса военных комиссариатов Адмиралтейского и Кировского районов. Слухи прокомментировали в ЗВО, назвав информацию «вражескими происками» и опровергли новость о рассылке повесток.

«Таких писем призывникам не отправляли», — цитирует источника spb.kp.ru.

В издании также уточнили, что петербургские военкоматы могли перепутать срок службы и увеличение призывного возраста, из-за чего возникла путаница.

Напомним, в июле стало известно, что призывники не смогут выехать из России после отправки им повестки.

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