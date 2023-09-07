Смольный выделит 100 млн рублей из бюджета для проведения международного форума

Смольный выделит 100 млн рублей из бюджета для проведения международного форума
Фото: Baltphoto

Власти Санкт-Петербурга выделят 100 миллионов рублей из городского бюджета на подготовку и проведение международного культурного форума.

Новое постановление о предоставлении денежных средств на проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятие пройдет в городе на Неве девятый раз подряд и пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. На проведение форума Смольный выделит 100 миллионов рублей из городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Планируется, что деловая программа будет состоять из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Искусственный интеллект – угроза или благо для культуры», а также «Традиционная культура как фундамент построения цивилизационного общества». Мероприятие пройдет в середине ноября и будет длиться три дня.

Напомним, международный культурный форум в Петербурге пройдет после трехлетнего перерыва.

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