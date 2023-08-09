Международный культурный форум Петербурга пройдет в ноябре после трехлетнего перерыва

Министр Культуры России Ольга Любимова сообщила о возвращении Санкт-Петербургского международного культурного форума, который не проводился с 2019 года.

Каждый год в мероприятии принимали участие тысячи экспертов в области культуры, которые приезжали в Северную столицу со всего мира. Однако в 2020 и 2021 году форум не проводился из-за пандемии COVID-19, а в 2022 был отменен.

О возвращении Санкт-Петербургского международного культурного форума объявила Любимова. По ее словам, организаторы немного изменят архитектуру события, сделав его индустриальным, пишет ТАСС. Срок проведения форума также остался неизменным, и деятели культуры вновь посетят город на Неве в ноябре.

Напомним, ранее в Петербурге состоялся международный саммит «Россия-Африка», в ходе которого президент России Владимир Путин наметил вектор сотрудничества со странами соседнего континента.