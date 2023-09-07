Профессор МГУ Журавлев выдвинул версию о найденном золотом яйце на дне Тихого океана

Доктор биологических наук, профессор МГУ Андрей Журавлев рассказал, почему яйцо, найденное на дне Тихого океана, имеет золотой оттенок.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США проводило исследование у берегов Аляски при помощи глубоководного робота и обнаружило на дне Тихого океана золотое яйцо. Когда аппарат приблизился к объекту, чтобы изучить его, стало понятно, что яйцо расколото, как будто из него кто-то выбрался.

Ученые не смогли сразу ответить на вопрос, как золотое яйцо могло оказаться на океаническом дне. Были выдвинуты несколько теорий, одна из которых гласит, что яйцо могло там находиться с древних времен. Однако профессор МГУ Журавлев выдвинул свою версию. По его мнению, яйцо- это чья-то раковина, которая приобрело золотистый оттенок из-за находящегося поблизости вулкана.

«Животные, например, улитки образуют раковину из этих минералов вместо обычных карбонатов кальция – кальцита или арагонита, — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее ученые исследовали геном найденного во льдах человека Этци и выяснили, что он был темнокожим и лысым.