В Петербурге второй раз за день сломалась оплата платных парковок

Жители и гости Санкт-Петербурга не могут оплатить парковочное место. Аналогичная ситуация наблюдалась еще с утра.

В четверг, 7 сентября, петербуржцы сообщают о проблемах с оплатой стоянки. Утром сбои подтвердили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Спустя пять с половиной часов появилось сообщение, что сбои устранены. Автомобилистов при этом попросили оплатить парковочное место в ближайшие 30 минут, однако в 17:16 в официальном Telegram-канале ведомства вновь появилось сообщение о проблемах с оплатой.

«В связи с общегородским сбоем в информационных системах Петербурга в работе зоны платной парковки вновь наблюдается частичная недоступность сервисов, в том числе по оплате парковки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на время устранения неполадок администрирование платных парковок производится не будет. Как долго неполадки будут устраняться остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что после масштабного сбоя петербуржцы не могли оплатить парковку с самого утра.