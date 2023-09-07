В школе №608 прокомментировали госпитализацию 13 детей с кишечной инфекцией

В школе №608 прокомментировали госпитализацию 13 детей с кишечной инфекцией
Фото: Baltphoto

Директор средней школы № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Санкт-Петербурге рассказала, как руководство учреждения отреагировало на госпитализацию 17 человек с кишечной инфекцией, 13 из которых – учащиеся.

В четверг, 7 сентября, стало известно о госпитализации 13 учеников и четырех сотрудников школы №608 с кишечной инфекцией. В комитете по здравоохранению отметили, что трое детей находятся в реанимации, но состояние всех школьников стабильное с положительной динамикой. Управление Роспотребнадзора по Петербургу уже проводит проверку приготовления детского питания на качество, а также соответствии нормам Санпина.

Организатором питания школы №608 выступает комбинат «Кировский». Отмечается, что анализы сдают также сотрудники предприятия. Директор образовательного учреждения Наталья Романова отметила, что ситуация находится под контролем школы и администрации Кировского района. Большинство учащихся на данный момент переведены на дистанционное обучение.

«Учеников начальных классов, мы попросили родителей сегодня по возможности оставить детей дома, и дети остались дома», — цитирует Романову телеканал «Санкт-Петербург».

Исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Северной столицы по связям со СМИ Анна Говера также уточнила, что по итогам проверки будут приняты меры реагирования со стороны прокуратуры.

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