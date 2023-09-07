Настя Ивлеева рассказала о первом знакомстве с «худенькой и кучерявой» Пугачевой

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, какое первое впечатление на нее произвела эстрадная певица Алла Пугачева.

С Примадонной звезда сериала «Монастырь» познакомилась в 2019 году. Муж певицы, шоумен Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом) снялся в одном из выпусков YouTube-программы Ивлеевой, после которого он предложил снять еще один выпуск, но уже у него дома.

Во время эфира на своем YouTube-канале блогер рассказала, что когда приехала в деревню Грязь и посетила замок звездной пары, на пороге ее встретила Пугачева. Телеведущая впервые увидела артистку и женщина произвела на нее сильное впечатление.

«Она такая худенькая, кучерявая, красивая», — призналась Ивлеева.

Она также отметила, что ей хотелось кланяться Пугачевой, поскольку она никогда не думала о встрече с певицей в реальной жизни.

Ранее экс-парикмахер Пугачевой раскрыл планы артистки на возвращение в Россию из-за границы.

* Максим Галкин включен Министерством юстиций Российской Федерации в список физлиц-иностранных агентов.