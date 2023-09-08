Более 1 700 петербургских автомобилистов лишились прав из-за долгов

Более 1 700 петербуржцев не могут управлять машиной из-за долгов. Об этом сообщили в ГУФССП.

За семь месяцев 2023 года судебные приставы в Петербурге временно ограничили в пользовании водительским удостоверением более 2,5 тысяч должников. Петербуржцам запретили водить из-за долгов, общая сумма которых составляет около 73 миллионов рублей. К июлю 2023 году у приставов находилось порядка 2 540 исполнительных производств. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУФССП России по Северной столице.

Из общей суммы 1897 производств относятся к категории взыскания алиментов. Так, 73 млн рублей были выплачены автомобилистами, чтобы вернуть водительские права. Из них 71 млн рублей алиментных платежей перечислено в пользу детей. На данный момент в городе числится 1 769 должников, из них 1 078 – алиментщики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оплатившие долг россияне перестанут интересовать приставов из-за нового закона.