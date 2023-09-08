Юные петербуржцы начали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В Петербурге все больше детей заболевают гриппом и ОРВИ. Кроме того, заболеваемость выросла и среди взрослых.

ОРВИ и грипп в Петербурге начали поражать детей. Среди жителей города всех возрастов отмечается рост числа заболевших на 44%. Об этом на пресс-конференции «Интерфакса» заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

Среди детей рост заболеваемости составил 56%, среди взрослых — 33%. Кроме того, стало больше заболевших, которым потребовалась госпитализация. В этом сезоне планируется вакцинация от гриппа как минимум 60% населения страны и не менее 75% граждан из групп риска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут привиться от гриппа в 16 районах города. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.