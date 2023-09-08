В Ленобласти мужчина получил пожизненное за изнасилования, убийства и похищение

Маньяк из Ленобласти получил наказание за изнасилования, похищение и убийства. Ему дали пожизненный срок.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ленинградской области собрал доказательства о тяжких преступлениях, совершенных ранее судимым мужчиной 1978 года рождения. Суд признал их достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктам. «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, сопряженное с похищением человека). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи изучили уголовные дела по факту убийств, совершенных в 2013 году. Тогда в апреле у автодороги «Петровское — Гостилицы» в Ломоносовском районе нашли тело 28-летней женщины. Также в октябре у автодороги «Гостилицы-Лопухинка» того же района был найден труп 35-летней женщины. Позже экспертиза показала, что на телах есть генотип неизвестного мужчины. Было установлено, что он отбывает наказание за совершение аналогичного и иных преступлений, совершенных в 2018 году. Более того, осужденный был ранее также судим за изнасилование. Приговором Ленинградского областного суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские Петербурга задержали подозреваемого в заказном убийстве 11-летней давности.