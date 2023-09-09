В Минздраве хотят создать регистр наиболее распространенных заболеваний

В Минздраве подготовили предложение о регистре самых распространенных заболеваний. Это помогло бы медорганизациям работать быстрее.

Минздрав России разработал проект федерального регистра граждан с наиболее распространенными группами заболеваний, чтобы медицинская помощь могла оказываться более оперативно. Документ опубликовали не портале нормативно-правовых актов.

Предполагается, что будет разработан информационный ресурс, благодаря которому медицинские организации смогут оперативно обмениваться данными о пациентах с наиболее распространенными болезнями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минздраве предложили отказаться от массовой вакцинации от ковида. Соответствующий проект изменений в приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Вакцинировать предлагают только отдельные категории граждан.