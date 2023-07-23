В Минздраве предложили отказаться от массовой вакцинации от ковида

Вакцинировать предлагают только отдельные категории граждан. Например, с хроническими заболеваниями.

В Минздраве России предложили отказаться от массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции и перейти только к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений в приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что в стране сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, поэтому вакцинировать только уязвимые группы граждан было бы более целесообразно. Прежде всего, речь идет о совершеннолетних, которые ранее не вакцинировались и не болели ковидом, о россиянах старше 60 лет и о гражданах с хроническими болезнями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге началась подготовка к вакцинации от гриппа.