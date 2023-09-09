Смольный планирует вакцинировать от гриппа 3 млн петербуржцев

В Петербурге собираются привить от гриппа 3 млн горожан. Это 60% населения города.

В Петербурге началась прививочная кампания от гриппа. За ее время планируют вакцинировать 3,2 млн горожан, это 60% от населения Северной столицы. Об этом в ходе пресс-конференции «Интерфакс» заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Как сообщает «Коммерсант», ожидается, что прививку сделают 500 тысячам детей, 12 тысячам беременных женщин, и 2 млн 728 тысячам взрослых. По словам Соловьевой, медицинские учреждения Северной столицы обеспечены необходимым количеством вакцины. На данный момент прививку сделали 204 тысячи горожан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юные петербуржцы начали чаще болеть гриппом и ОРВИ. Кроме того, заболеваемость выросла и среди взрослых.