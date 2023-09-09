Петербуржец пострадал в пожаре на Партизана Германа

Петербуржец пострадал в пожаре на Партизана Германа
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

В результате пожара на Партизана Германа пострадал один человек. Его госпитализировали.

Вечером субботы, 9 сентября, в одном из домов на улице Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга произошел крупный пожар, в результате которого пострадал человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 19:04. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что в жилом доме в двухкомнатной квартире горит обстановка на площади один квадратный метр. Пламя потушили к 19:24. В результате пожара пострадал один человек, его госпитализировали. На место происшествия выезжали 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что человек пострадал в пожаре на Витебском проспекте.

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