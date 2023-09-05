Человек пострадал в пожаре на Витебском проспекте

Квартирный пожар на Витебском проспекте не обошелся без пострадавших. Пламя потушили за 20 минут.

Утром вторника, 5 сентября, в одной из квартир на Витебском проспекте в Московском районе Петербурга произошел крупный пожар, в результате которого пострадал человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 09:33. Прибывшие на вызов пожарные установили, что в двухкомнатной квартире горела обстановка на кухне на площади семь квадратных метров. Пламя удалось потушить к 09:54. При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС напомнило петербуржцам о правильной защите дома от пожара.