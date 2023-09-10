Вакцина от гриппа поступила во все поликлиники Петербурга

Медицинские учреждения Санкт-Петербурга получили вакцины от гриппа и уже начали прививать своих пациентов.

Об этом на конференции «Интерфакса» рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению комитета по здравоохранению Северной столицы Лариса Соловьева. По ее словам, в ближайшее время вакцину должны получить 500 тысяч детей и 2 тысячи беременных петербурженок.

Кроме того, от гриппа привились уже больше 204 тысячи жителей города на Неве а всего за период власти планируют привить 3,2 миллиона горожан – 60% от всего населения. Иммунизация будет проводиться до декабря с использованием российских препаратов, пишет «Петербургский дневник».

Ранее иммунолог Наталья Калинина объяснила ранний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ по всей России последствиями перенесенного COVID-19.