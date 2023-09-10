Иммунолог Калинина объяснила рост заболеваемости ОРВИ в России последствиями COVID-19

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Наталья Калинина считает, что ранний подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) вызван ослаблением иммунитета человека после пандемии COVID-19.

За последние четыре недели гриппом и ОРВИ в Северной столице вырос на 44%, несмотря на то, что рост инфекций обычно наступает в середине осени. По словам Калининой, после COVID-19 у россиян осталось мало интерферона, который способствует обеспечению противовирусной защиты. Она отметила, что противовирусная защита человека «ничему не научилась» за время пандемии, но в то же время жители России рано исчерпали запасы интерферона.

В беседе с журналистами URA.RU эксперт также не исключила, что новый эпидемический сезон пройдет легко и спокойно, поскольку в организме человека есть множественные механизмы усиления защиты, которые «настороже» после ковидной пандемии и помогут справиться с болезнями.

Ранее стало известно, что дети в Петербурге начали чаще болеть ОРВИ.