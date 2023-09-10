В Ленобласти мужчина убил человека после просьбы выключить громкую музыку

Житель Ленинградской области до смерти избил человека, который сделал ему замечание и попросил перестать слушать громкую музыку.

Вечером, 9 сентября, в полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила об избиении мужчины. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что житель Ленобласти сделал замечание 44-летнему мужчине, который громко слушал музыку в автобусе. После этого нарушитель спокойствия устроил драку, и водитель высадил обоих мужчин из автобуса.

Как стало известно Gazeta.Spb, на улице потасовка продолжилась, и после нескольких ударов потерпевший упал на асфальт без сознания. Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу «по горячим следам» и возбудили против него уголовное дело.

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