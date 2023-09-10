Крупнейший за последнее десятилетие алмаз найден в Якутии

Российская компания «Алорса» нашла в Анабарском районе Якутии самый крупный алмаз ювелирного качества за последнее десятилетие.

Масса находки составила 390,7 карата, а его форма отличается от обычного алмаза. Кроме того, камень окаймлен желто-коричневым ореолом, что делает его уникальным среди остальных алмазов. В «Алорса» также уточнили, что последний раз камень аналогичных размеров и ювелирного качества находили в России только десять лет назад.

«Отличный финал промывочного сезона 2023 гoда», — цитирует ТАСС генерального директора компании Павла Маринычева.

Источник также уточнил, что находка была обнаружена ночью. Вместе с камнем-рекордсменом сотрудники «Алорсы» также нашли крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата и формы октаэдра.

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