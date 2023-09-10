Второе обсуждение благоустройства парка Малиновка пройдет с участием петербуржцев

Второе обсуждение благоустройства парка Малиновка пройдет с участием петербуржцев
Фото: скриншот Google Maps

Жители Санкт-Петербурга смогут обсудить планируемые изменения в парке Малиновка Красногвардейского района с представителями администрации.

Во вторник, 12 сентября, в Доме молодежи «Квадрат» состоится второе обсуждение концепции по обустройству парка Малиновки. Первое заседание прошло без участия горожан, однако на новые слушанья представители районной администрации все-таки пригласили местных жителей.

В официальной группе «Красногвардейский район» в социальной сети «ВКонтакте» также отмечается, что петербуржцы смогут обсудить план обустройства парка с проектировщиками. Работу по обустройству зеленой зоны планируется начать в 2025 году. Стоит отметить, что первоначальная концепция обновления парка уже была представлена на первом заседании.

Ранее в Петербурге утвердили финальный вариант проекта Пейзажного парка на берегу реки Охты с учетом мнения местных жителей.

зеленая зона новости СПб


 

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