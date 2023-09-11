Миядзаки возвращается с последним мультфильмом: вспоминаем работы режиссера, покорившие сердца миллионов

Для многих знакомство с аниме начинается с имени Хаяо Миядзаки. Японский мультипликатор прославился качественной ручной анимацией, завораживающими фонами, простыми, но западающими в сердце сюжетами. Настоящий пацифист, влюбленный в авиацию, продвигающий идеи экологии, он навсегда вписал свое имя в историю анимации.

Фильм «Как поживаете?», являющийся прощальной картиной основателя анимационной студии Ghibli, японского режиссера Хаяо Миядзаки, выйдет в широкий российский прокат в ноябре 2023 года. Об этом сообщили в кинопрокатной компании «Русский Репортаж».

Сам Миядзаки с другими аниматорами работал над ней с 2016 года. Это объясняется тем, что команда из 60 аниматоров во главе с Миядзаки отказались от использования компьютерной графики и производили по одной минуте анимации в месяц. Премьера картины уже состоялась для японского рынка. Тогда студия воздержалась от использования трейлеров и ограничилась лишь постером, сохраняя интригу вокруг ленты. «Как поживаете?» создан по мотивам одноименного произведения 1937 года Ёсино Гэндзабуро. Тем не менее авторы мультфильма несколько раз подчеркивали, что их проект не является прямой адаптацией романа.

Но, а пока новое творение студии Ghibli еще не появилось в кинотеатрах нашей страны, есть повод вспомнить работы великого мультипликатора.

Люпен III: Замок Калиостро

Первый самостоятельный режиссерский проект Миядзаки был выпущен в 1979 году. Мультипликатор снял полнометражный приключенческий фильм «Люпен III: Замок Калиостро», основанный на мультсериале «Люпен III» и одноименном комиксе.

Картина повествует о приключениях благородного грабителя Арсена Люпена и его приятеля Дзинэна. Герои проворачивают ограбление казино, но по дороге замечают, что все украденные деньги фальшивые. Они решают выяснить, кто же смог их провести и отправляются на родину фальшивых денег в европейское герцогство Калиостро.

Фильм «Люпен III: Замок Калиостро» — это приключенческое кино с благородными грабителями, прекрасными девушками, подлыми злодеями и древним сокровищем, скрытым за эффектной загадкой. Несмотря на то, что прошло уже 44 года со дня выхода, этот фильм все еще смотрится замечательно.

Навсикая из Долины ветров

Премьера второй работы Миядзаки состоялась 11 марта 1984 году и принесла не только восторженные отзывы критиков, но и отличную прибыль. На эти деньги мультипликатор открыл знаменитую студию Ghibli, которая в будущем обретет мировую известность.

В будущем, после ядерной войны, Землю охватила страшная экологическая катастрофа. Леса, покрывающие поверхность планеты, испускают в атмосферу ядовитые споры, а люди, оставшиеся в живых, вынуждены обитать в зонах, еще не покрытых лесами, и бороться с чудовищными насекомыми.

Одно из царств, возникших на руинах прежних государств, – Долина ветров, которым правит принцесса Навсикая. Она пытается защитить свой народ и сохранить мир на планете, однако ее страна оказывается под угрозой из-за воинственных соседей, создающих опасное оружие, способное уничтожить планету.

Режиссер будет возвращаться к темам, затронутым в «Навсикае», снова и снова. В этом фильме нет явных злодеев, кровожадных монстров или явного антагониста, мечтающего о полном поражении героини. Враг принцессы — это не отравленный мир или насекомые, обитающие в нем, а человеческая агрессия и обыденная глупость.

Небесный замок Лапута

«Небесный замок Лапута» является первым фильмом Хаяо Миядзаки, снятым на его собственной студии Ghibli. Идею Летающего острова Лапуты Миядзаки взял у Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где фигурирует одноименный остров. Однако фильм стал кассовым разочарованием и собрал всего две трети от того, что принесла «Навсикая из Долины ветров».

Картина переносит зрителя в мир стимпанка, где паровые двигатели, дирижабли и причудливые летательные аппараты являются обыденностью. Главными героями оказываются дети-сироты Сита и Пазу. Однажды, ночью Пазу видит, как с неба окутанная голубым светом, падает девочка Сита. Позже выясняется, что у Ситы есть кристалл, который позволяет парить в воздухе. За кристаллом охотятся правительство и пираты, ведь он может помочь попасть на загадочный остров Лапута и разгадать его секреты.

В своем произведении Миядзаки вновь касается темы неба, проявляя свою любовь к этому элементу природы и полетам. Это особенно заметно в прекрасно прорисованных небесных пейзажах и летательных аппаратах. Также впечатляет и тонкое сочетание техники и природы на небесном острове «Лапуте».

Мой сосед Тоторо

Производство фильма оказалось рискованным, так как его успех был непредсказуем. Фильм повествовал о приключениях двух девочек и их встрече с троллеподобным монстром в сельской местности. В первое время его спасала только связка с фильмом «Могилой светлячков», выпущенным одновременно с историей о Тоторо. Постепенно фильм стал очень популярным у всех возрастов, и образы кота-автобуса и черных чернушек стали любимыми во всем мире. Добрый лесной дух Тоторо даже стал логотипом Ghibli.

Фильм повествует о двух сестрах Сацуки и Мей. Девочки переезжают вместе с папой в деревенский дом и знакомятся с лесными духами – хранителями леса Тоторо, живущими в камфорном дереве. Один из Тоторо становится другом девочек и сопровождает их в ежедневных похождениях и приключениях.

Это одна из самых добрых работ Миядзаки. Здесь нет сложного сюжета, интриг, противоречивых персонажей и экшена, зато есть мораль, добро и приятные герои, которые покорят ваше сердце. Простота – это главное, что делает мультфильм таким запоминающимся. Он подойдет как для взрослых, так и для детей. Критики высоко оценили его, и зрители подарили ему свою любовь.

Главным символом природы в мультфильме является лесной дух Тоторо. Этот персонаж, как и другие духи, олицетворяет идею о том, что природа имеет свою жизнь и душу. Миядзаки подчеркивает важность уважения к природе, которая, как и человек, имеет свою собственную жизнь.

Однако мультфильм не только говорит о природе, но и обращает внимание на значимость семьи и взаимоотношений между ее членами. Герои показывают, как важно поддерживать и помогать друг другу в трудные моменты, даже если на первый взгляд все кажется безнадежным. Картина учит нас тому, что в жизни главное — это любовь и поддержка близких людей.

Ведьмина служба доставки

Лента стала хитом японского проката 1989 года, сумев заработать более двух миллиардов иен при бюджете в 800 миллионов. В 1997 году, спустя восемь лет после создания в Японии, мультфильм стал первым произведением студии Ghibli, которое было официально выпущено в Соединенных Штатах при поддержке Disney.

Лента стала хитом японского проката 1989 года, сумев заработать более двух миллиардов иен при бюджете в 800 миллионов. В 1997 году, спустя восемь лет после создания в Японии, мультфильм стал первым произведением студии Ghibli, которое было официально выпущено в Соединенных Штатах при поддержке Disney.

Аниме рассказывает о молодой ведьме Кики, которая, достигнув возраста 13 лет, должна была прожить некоторое время среди людей. Вместе со своим котом Дзидзи она отправляется в город, где начинает собственный бизнес – экстренную службу доставки. Новая работа позволила Кики познакомиться с множеством разных людей и найти новых друзей, а также совершить множество всевозможных проделок.

В этой работе режиссер сконцентрировался на проблемах творческого кризиса, одиночества, выгорания и трудностях, с которыми сталкиваются молодые люди, покидая родительский дом

Унесенные призраками

Миядзаки снова обращается к теме взросления и преодоления трудностей. Главная героиня Тихиро вместе с родителями переезжает в сельскую местность. По пути в новый дом отец семейства ошибается дорогой, и они оказываются в заброшенном городке. Тихиро придется пройти через множество испытаний, чтобы избавить своих родителей от чар и вернуться в мир людей.

В работе Миядзаки не отходит от своих привычных стандартов. Каждый кадр старательно прорисован, анимации выведены на невероятный уровень. Режиссер старался добиться максимально реалистичной картинки. Дошло до того, что Миядзаки заставлял аниматоров использовать в качестве модели рот собаки, чтобы в сцене с раненым драконом все выглядело натурально.

Мультфильм «Унесенные призраками» – один из самых значимых работ Миядзаки. Картина принесла восторженные отзывы критиков. Фильм получил «Оскар», «Золотого медведя» Берлинале, четыре анимационные премии «Энни» и еще более 50 наград по всему миру. Также Ghibli заработали более 270 млн долларов в мировом прокате.

Рыбка Поньо на утесе

«Рыбка Поньо на утесе» стала десятой полнометражной, а также самой «мокрой» работой Хаяо Миядзаки.

Сюжет картины довольно простой: пятилетний мальчик Сосускэ находит в море золотую рыбку, которая оказывается дочерью волшебника и морской царицы. Рыбка привязывается к мальчику и использует магию, чтобы стать человеком. Однако та же магия вызывает цунами, и Сосускэ приходится спасаться от стихийного бедствия.

Полный очарования мультфильм с первых кадров погружает зрителя в подводный мир и не перестает удивлять до самого конца. Авторство Миядзаки гарантирует прекрасную анимацию, не оставляющую равнодушным зрителя. Картина наполнена диковинными созданиями и эффектными героями, за которыми интересно наблюдать. Сцена превращения Поньо из рыбки в девочку и обратно завораживает.

Миядзаки не изменяет себе и продолжает поощрять любовь к природе и поддерживать экологические начинания. Один из героев картины хочет очистить подводный мир от мусора, которую накоплен людьми за последнее время.