Самокатчиков-нарушителей из Петербурга начали останавливать сотрудники дорожной полиции

Самокатчиков-нарушителей из Петербурга начали останавливать сотрудники дорожной полиции
Фото: Baltphoto

После ввода ограничений на движение самокатов по центру Санкт-Петербурга сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд и выявили ряд нарушителей.

Передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на участке от Сенатской площади до Дворцового моста официально запрещено. Об этом говорят и дорожные знаки, размещенные на улицах. Однако не все жители и гости Северной столицы решили следовать правилам.

Так, один из нарушителей был найден у Исаакиевского собора. Молодой человек вместе с девушкой ехали на самокате и получили штраф от сотрудника дорожной полиции.

«Человек должен понимать, что в случае нарушения, наказание, безусловно, его настигнет и, только в таком случае нарушитель откажется от совершения данного деяния», — цитирует зампредседателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова телеканал «Санкт-Петербург».

Стоит также отметить, что подобные ограничения будут введены с 20 сентября на Дворцовой набережной. Нарушителей ждет штраф в 800 рублей.

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