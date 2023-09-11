Новым главой ПАО «СУС» станет экс-директор «Титана-2»

Новым главой ПАО «СУС» станет экс-директор «Титана-2»
Фото: Baltphoto

Сергей Арканов покинул должность генерального директора ПАО «Северное управление строительства». Ему на смену пришел бывший директор филиала компании АО «Концерн Титан-2» Дмитрий Волгин

О перестановке в совете директоров ПАО «СУС» стало известно по данным с сайта раскрытия корпоративной информации. Отмечается, что Арканов покинул должность 11 сентября и его приемник уже выбран. Аналитики «Делового квартала», со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, сообщают, что экс-гендиректор строительной организации перешел в ООО «Стальизоляцию», созданную в конце августа текущего года.

Акционер самого ПАО «СУС» «СБИС» видит «Титан-2», близкий к семье Григория Нагинского. Именно из этой компании на новую должность перешел Волгин. Кроме того, на сайте компании «Северной управление строительства» указано в разделе «дочерних».

Стоит также отметить, что ПАО «СУС» выполняет работы для «Росатома» не только в Ленинградской области, но и в других регионах. Так, в декабре 2022 года компания получила заказ по строительству центра обработки данных «Иннополис» в Татарстане. Сумма контракта составила 2 миллиарда рублей. Всего за прошедший год «СУС» заработала 2,8 миллиарда рублей при убытке в 486 миллионов.

Кроме того, «Титан-2» выступает генеральным подрядчиком всех проектов «Росатома». Например, холдинг строит энергоблоки в Египте и модернизирует венгерскую АЭС «Пакш».

строительные компании


 

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