В Ленобласти женщина заставила соседей убрать камеры с помощью суда

В Ленобласти женщина оказалась под прицелом камер соседей. Суд обязал развернуть аппараты.

Невский районный суд разрешил спор соседей в поселке Ромашки в Ленинградской области по поводу видеонаблюдения. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Истец заявила, что соседка направила две видеокамеры прямо на ее участок: они оснащены прослушиванием, ночным видением и записью на жесткий диск. Женщина при этом не соглашалась на это. Соседка-владелица камер на суд не пришла. Суд обязал развернуть камеры так, чтобы дом истца не попадал под их обзор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд закрыл итальянский ресторан на первом этаже жилого дома после жалоб соседей. Ранее с иском в суд обратилась одна из жительниц дома на Итальянской улице. Она пожаловалась на сильный шум и неприятные запахи, которые доносятся с первого этажа жилого дома.