Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заселилась в съемную квартиру в Петербурге

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заселилась в съемную квартиру в Петербурге
Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что въехала в съемную квартиру в Петербурге. Ей сильно помог СПБГУ.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в съемную квартиру в Петербурге. Теперь политик сможет заниматься своим проектом G.O.R.K.I, который ведет в Северной столице.

Как сообщают РИА новости, Кнайсль поделилась, что переехать в Россию оказалось не так просто. Необходимо оформление рабочей визы, ради которой пришлось повозиться с бумагами. Ей сильно помог СПБГУ. Бывшая глава австрийского МИД рассказала, что переехала в съемную квартиру в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о переезде в Петербург. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о решении переехать в Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues).

австрия новости СПб


 

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