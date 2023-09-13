Певца Даву на скорой доставили в больницу

Блогер и певец Давид Манукян поделился тревожным сообщением в социальных сетях. Он рассказал поклонникам об отравлении, поэтому его срочно госпитализировали в одну из московских больниц.

Дава опубликовал фото из больничной палаты. На снимке видно, что исполнитель лежит на койке под капельницей. В подписи к посту артист написал: «Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице».

Позже блогер выложил видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье. Дава успокоил поклонников и заверил, что чувствует себя лучше.

Он поделился причиной, по которой пришлось вызвать скорую помощь. По словам блогера, он отравился во время завтрака и после этого еще десять часов работал над сериалом. В результате состояние ухудшилось, и в итоге ему пришлось вызвать скорую, которая доставила его в больницу. Какие продукты повлияли на его здоровье, артист не уточнял

Музыкант отметил, что, несмотря на плохое самочувствие, он все же закончил работу над проектом и не сорвал съемку.

Ранее сообщалось, что известно и жизни Романа Костомарова после госпитализации и ампутации конечностей.