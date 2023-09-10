Что известно и жизни Романа Костомарова после госпитализации и ампутации конечностей

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров принял предложение о съемках в документальном фильме «Киборг» и жизни людей с протезами. В начале 2023 года ему ампутировали обе ноги и пальцы на руках.

Тяжелая болезнь

В начале января Костомарова госпитализировали в Москве с пневмонией. До попадания в больницу спортсмен кашлял и, по словам близких, «был простужен», но продолжал кататься, и даже выступил в ледовом шоу режиссера Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Изначальна больного спортсмена подключили к ИВЛ, затем к ЭКМО, однако это не помогло, и болезнь продолжала прогрессировать. Уже на тот момент врачи оценивали состояние Костомарова как тяжелое а инфекция затронула все сосуды, приведя к сепсису.

Впоследствии у фигуриста началась гангрена, возникли проблемы с кровообращением, из-за которых начался некроз, пишет kp.ru. Врачи попытались остановить недуг, ампутировав часть стоп, но это не помогло. В результате, после двух месяцев борьбы, Костомарову пришлось ампутировать пальцы на руках и обе ноги. Следом последовало долгое моральное и физическое восстановление, после которых спортсмен вышел на лед в протезах, поразив при этом зрителей.

Реабилитация и возвращение

В социальных сетях Костомаров публикует фото и видео своих тренировок. На кадрах спортсмен в протезах заново учится ходить и заниматься на тренажерах в протезах. Тогда же он признался, что все происходящее для него сложно морально и физически. На протяжении всего пути фигуриста поддерживали не только поклонники, но и звездные друзья, которые заявляют о готовности взять Костомарова тренером.

Съемки в сериале

Однако сам спортсмен, судя по всему, сначала решил сняться в документальном фильме. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Premier. Будущий проект уже презентовали на фестивале онлайн-кинотеатров в Сочи, а съемки начались 30 июня. История Костомарова станет основной сюжетной линией. Фигурист расскажет о своей жизни, реабилитации и сложностях в обращении с протезами.

Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», — сказал продюсер сериала Макар Кожухов.

Стоит также отметить, что 7 сентября сам Костомаров опубликовал новое фото из тренажерного зала, где учится обращаться с тренажерами.

«А что тут говорить… не нужно говорить, нужно делать», — написал спортсмен.

Напомним, в конце августа тренер Илья Авербух сообщил, что взял Костомарова на работу.